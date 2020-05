Alice Cooper leert tapdansen

„Een vriend van ons is een geweldig goede tapdanser en hij geeft ons elke woensdagavond een uur lang online les”, vertelt Cooper aan Billboard. „De hele familie gaat naar de achtertuin waar we een houten vloer hebben en iedereen heeft tapschoenen aan. Mijn vrouw en dochters zijn professionele dansers, dus ze zijn een stuk beter dan ik ben, maar elke woensdagavond is een tapavond.”

Cooper heeft bovendien onlangs een nieuw nummer uitgebracht waarvoor de rocker zich heeft laten inspireren door de huidige situatie. Met Don’t Give Up wil de zanger mensen aanmoedigen in deze moeilijke tijd. Ook is hij bezig met de voorbereidingen van zijn aankomende concert dat gepland staat voor 30 oktober. „Ik denk dat dertig procent van het publiek nog bang zal zijn om te gaan, maar zeventig procent staat te trappelen.”