Dua Lipa: ’Robots nemen de wereld over’

„Toen mensen zich 2020 voorstelden, dachten ze waarschijnlijk aan het vliegen met ruimteschepen of dat soort dingen. Wie weet wat we over 20 jaar zullen zien? Ik stel me voor dat er minder mensen in winkels gaan werken en dat we vervangen worden door robots”, stelt Dua Lipa in de Daily Star.

Ook haar eigen vakgebied zou niet veilig zijn. „Zullen computers de nieuwe popsterren worden? Het kan gebeuren. Maar ik denk dat mensen nog steeds graag iemand hebben die echt is, iemand met speciale intelligentie, niet kunstmatig.”

Zelf droomt ze ervan om ooit te kunnen tijdreizen. „In die zin dat je de tijd kunt stoppen om van het moment te genieten. Of teleportatie, onmiddellijk van plaats wisselen zou mijn werk en mijn leven veel makkelijker maken.”