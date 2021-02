Entertainment

Vader Nicki Minaj overleden na aanrijding, dader is gevlucht

De vader van hiphopster Nicki Minaj is omgekomen bij een auto-ongeluk. Maraj liep vrjidag op straat toen hij geschept werd door een auto. De bestuurder reed door en liet de man gewond achter. Maraj overleed de volgende dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij was 64.