De ‘Scheetjes’ uit elkaar!

Vooruitlopend daarop zegt Karin: „Er is de afgelopen maanden veel gebeurd op Bonaire. Dat we een lange periode niet open konden gaan, na alle tegenslagen die we ook al hadden gehad, met de midgetgolfbaan, door corona, heeft voor spanningen gezorgd er nu ook aan bijgedragen dat we uit elkaar gaan. We gingen al vroeg aan het bier, waardoor er steeds vaker wrijvingen kwamen. Ik ben nu al uitgeschreven op Bonaire en woon officieel weer in Nederland. Mijn droom op het eiland is voorbij. Nee, dat komt niet meer goed. Ik zal een nieuw leven moeten opbouwen, hoe dat moet ik nog maar zien…”

Hans en Karin zijn, na Frank en Rogier, het tweede opmerkelijke realityduo dat zijn relatie op de klippen ziet lopen. In navolging van de Meilandjes kregen ook zij na hun deelname aan Ik Vertrek een eigen programma op SBS6. Dat was echter geen doorslaand succes en ging voortijdig van de buis.