’Spaanse Juan Carlos verhuisd naar Portugal’

Juan Carlos, die na zijn aftreden in 2014 de titel koning behield, heeft daar in de Villa Giralda ook een deel van zijn jeugd doorgebracht. Hij woonde er langere tijd voor hij in 1975 de troon besteeg.

De verhuizing is niet officieel bevestigd. Burgemeester Carlos Carreiras van Cascais, waar Estoril onder valt, heeft gezegd dat de Spaanse koning altijd welkom is, maar hij zei niet of hij daar al was aangekomen. Volgens Portugese media is Juan Carlos de Borbón onmiddellijk na zijn aankondiging te vertrekken uit Spanje naar Estoril gereisd.

Eerder leek er nog een kans dat de Spaanse koning ook naar Nederland zou kunnen komen.