Boris Johnson heeft ’sympathie’ voor prins Andrew

„Ik heb samengewerkt met prins Andrew, ik heb het goede gezien dat hij voor het Britse bedrijfsleven in het buitenland heeft kunnen doen”, aldus Johnson in een vraaggesprek met ITV News in de marge van de G7-topconferentie in het Franse Biarritz. „Buiten dit heb ik geen commentaar”, zei Johnson. „Ik heb geen commentaar, of inderdaad geen kennis van deze andere dingen.”

Prins Andrew was lange tijd Brits handelsambassadeur, een functie die hij mede vanwege zijn contacten met Epstein moest opgeven. Andrew zelf kwam zaterdag met een uitvoerige verklaring over zijn contacten met Epstein, die zich kort geleden in een New Yorkse cel van het leven heeft beroofd.

De hertog van York, zoals Andrews officiële titel luidt, verontschuldigde zich voor het feit dat hij Epstein is blijven ontmoeten, ook nadat deze een straf had uitgezeten voor het gebruik van minderjarige prostituees. Van enige misstanden had Andrew geen weet, zo verklaarde hij.