Actrice in cel om delen video politiegeweld

Taraneh Alidoosti Ⓒ anp

De Iraanse actrice Taranah Alidoosti, bekend van Oscarwinnaar The Salesman, moet in haar land vijf maanden de cel in. Zij is volgens The Hollywood Reporter veroordeeld voor „propaganda tegen de staat.” Alidoosti had via sociale media een video gedeeld waarin een politieagent van de Iraanse ’moraalpolitie’ een vrouw aanviel omdat zij geen hoofddoekje droeg.