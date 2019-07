Hans Kazan’s kinderen treden weer op in Spanje

Ⓒ BSR Agency

Twaalf jaar na het dramatische einde van hun eigen theater in het Zuid-Spaanse Torremolinos, treden HANS KAZAN’s zonen OSCAR en RENZO en schoondochter MARA als ‘Magic Unlimited’ weer op aan de Costa del Sol. Net als destijds laten de drie illusionisten zich weer volop zien in Spanje waar ze ook wonen. Optreden doen ze nu op een vakantiepark, maar de pijnlijke herinneringen aan hun eigen miljoenen kostende ‘Magic Palace’ dat uiteindelijk letterlijk in rook opging, blijven…