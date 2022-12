Youtubers Gio en Jade Anna uit elkaar

Op allebei hun sociale media-pagina’s delen ze dezelfde tekst en oude foto’s. „Lieve mensen, wat met een hele fijne vriendschap is begonnen en is uitgebloeid tot een relatie, gaat nu weer terug naar vrienden, tenminste; daar gaan we voor met elkaar. We hebben besloten om uit elkaar te gaan. Het is een hele lastige beslissing geweest, maar wel beter voor ons beiden. We houden nog steeds super veel van elkaar en ben heel dankbaar voor de bijzondere tijd die we met elkaar hebben gehad so far”, aldus Gio en Jade Anna. Ook zeggen ze ’de tijd die nodig is om dit alles een plekje te geven’ te nemen.

Gio, een van de bekendste vloggers met zo’n 1,35 miljoen abonnees, en Jade waren eerst vrienden, voordat zij in februari 2021 een relatie kregen. Hiervoor had Gio relaties met Juultje Tieleman en model Isha van Dijk.