Mia en Dion genieten van openingsceremonie Eurovisie Songfestival

„Het is zo tof om hier te zijn en dit allemaal mee te maken”, zei Nicolai tegen het ANP nadat zij en Cooper ongeveer de helft van de soms wat overweldigende loper hadden afgelegd. „Dit is al een heel tof hoogtepunt”, vulde Cooper aan.

De buitenlandse pers stelde het duo een spervuur aan vragen. „Ze vroegen naar onze act, hoe we ons voelen, over de outfits”, somde Nicolai op. Cooper: „En hoe we Liverpool hebben ervaren tot nu toe, en wat we van andere acts vinden. Er is echt een goede vibe hier.”

Rocksterrenbestaan

Nicolai en Cooper genoten ook van de aandacht van de fans. „Ja, dat is echt superleuk”, vond Cooper. „Ze zijn echt zo enthousiast, echt heel erg leuk. Handtekeningen, foto’s, dit is het rocksterrenbestaan.”

De twee kwamen ook geregeld plukjes Nederlandse fans tegen. Hoewel ze Nederlandse vlaggetjes en oranje uitingen bij zich hadden, was dat volgens Nicolai ook makkelijk te horen. „Je kan het horen op de manier waarop ze Mia zeggen. Dat is een heel andere klank bij iemand die niet uit Nederland komt, heel grappig.”