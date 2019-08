EOTB-Lena op de vuist met Laura Ponticorvo

Zowel Laura als Lena werden bekend bij het grote publiek door hun deelname aan een realityshow op televisie. Lena was een veelbesproken kandidaat in het vierde seizoen van het MTV-programma ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Laura Ponticorvo was in 2012 te zien in ‘Mijn Vieze, Vette, Vervelende Verloofde’, tegenwoordig is zij een succesvol YouTuber.

Laura Ponticorvo Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Eerder werd de wedstrijd tussen ’Temptation Island’ deelnemers Sidney Bout tegen Jaimy Dorenbosch bekendgemaakt. Wie het zal opnemen tegen Harrie Snijders, bekend van ’Ex on the Beach’, maakt de organisatie later bekend, evenals de overige deelnemers.

Boxing Influencers is één van de evenementen die Melvin Manhoef organiseert. Hij laat influencers uit verschillende categorieën uitvechten wie de sterkste in de ring is.

