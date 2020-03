Mijn vieze, vette, vervelende verloofde in Titanic-show

Willekens won onlangs een Musical Award voor zijn rol in Kinky Boots. Daarnaast verwierf hij in 2012 ook bekendheid als Sander Mulder, de zogenaamde verloofde van Laura Ponticorvo tijdens het RTL 5-programma Mijn vieze, vette, vervelende verloofde.

Remmers was eerder te zien in grote producties als The Sound of Music, Hairspray, Annie en Into the Woods.

Producenten Hans Cornelissen en Ruud de Graaf brengen de voorstelling in het theaterseizoen 2020-2021 op de planken.

Titanic de Musical vertelt het verhaal van het enorme cruiseschip de Titanic, dat op 10 april 1912 de Engelse haven Southampton verliet om naar New York te vertrekken. Aan boord waren 1301 passagiers en 941 bemanningsleden. Het verhaal van de musical wordt verteld door zes mannen die aan boord werken en drie meisjes die naar Amerika willen emigreren.