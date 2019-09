’Prins William werd gepest om ’kleine borsten’ Diana’

In zijn memoires The Glossy Years, die binnenkort uitkomt, zegt Coleridge zich te herinneren dat hij ten tijde van het fotoschandaal een lunchafspraak had met wijlen Diana. Ze vertelde dat de destijds 14-jarige William haar in paniek belde vanaf zijn school.

De prins zou door zijn klasgenootjes zijn gepest om de ’grootte van haar borsten’. „Hij was zo van streek”, vertelde Lady Di de uitgever. „Hij zei dat een paar jongens hem pestten door te zeggen dat mijn tieten ’te klein’ waren.

Nicholas Coleridge. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vuurrood hoofd

De toplessfoto’s werden gemaakt toen de prinses lag te zonnen op een Spaans balkon. „Ze zei: ’Nicholas, kan ik je wat vragen? Wees alsjeblieft eerlijk. Heb je die foto van mij gezien op de voorpagina van de Daily Mirror? Die toplessfoto? Vind je mijn borsten te klein?”

Coleridge zou hierop, ademloos en met een vuurrood hoofd, hebben geantwoord dat haar borsten ’perfect’ waren en dat ze absoluut geen reden had om zich zorgen te maken.