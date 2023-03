Huwelijk Mafs-koppel Maarten en Richelle tóch gestrand

Hoewel Maarten en Richelle in de laatste aflevering van Married At First Sight nog gelukkig getrouwd lijken, onthullen ze drie maanden later dat hun huwelijk toch op de klippen is gelopen. Volgens Maarten sloeg de vonk bij Richelle niet over. „Dat is heel heftig. We hebben een hele hectische tijd gehad. Mijn gevoel was ontzettend goed, ik was echt wel verliefd op Richelle”, vertelt Maarten. Maar het gevoel is niet gekomen bij Richelle. De verliefdheid was er niet.”

In de laatste aflevering zegt het stel door te willen gaan, maar eigenlijk twijfelt Richelle op dat moment. „Ik had een klein beetje een twijfelmoment op het moment dat ik moest gaan beslissen, maar ik vond het echt leuk genoeg. We hadden zoveel raakvlakken en het voelde ook wel vertrouwd, dus ik vond het zonde om nu te stoppen. Ik wilde onderzoeken of er meer zou zijn.”

Aangezien het gevoel voor Maarten er wel is, vindt hij het jammer dat Richelle dat niet heeft. „Gevoel kun je niet sturen. Hoe jammer ik het ook vind”, zegt hij. „Als dat zo is, is het zo.”