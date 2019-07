Stella McCartney ruilt Kering in voor LVMH

Het mode-conglomeraat LVMH heeft merken als Givenchy, Louis Vuitton en Christian Dior in portefeuille. Het eigen merk van Stella zit daar nu bij. Financiële details over de deal zijn volgens Reuters niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de modeontwerper baas blijft over haar eigen merk en ook haar creatieve vrijheid behoudt.

LVMH ging vooral voor het duurzame image van de dochter van ex-Beatle Paul McCartney. Zo gebruikt ze imitatieleer en probeert ze haar producten zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Daarnaast werpt ze zich op als groot voorstander van hergebruik van kleding. Volgens eigenaar Bernard Arnault gaat Stella het hele concern adviseren om ’groenere’ mode te produceren.