’Vogeleiland’ van Marion Pauw beste spannende boek

Volgens de jury van de NBD Biblion Gouden Strop 2022 is Vogeleiland van Marion Pauw ’geschreven door een auteur die de lezer weet mee te slepen in een geschiedenis die onschuldig begint, maar steeds luguberder wordt. Een boek dat de juryleden in één ruk uitlazen, dat een fraaie spanningsboog heeft en door de originaliteit van het verhaal zich lastig laat voorspellen.’ In deze krant werd de winnende thriller door recensent Paola van de Velde beloond met vier sterren. Ze omschreef het verhaal als ’onthutsend’ en merkte op: ’Na het lezen zullen Kampen en de IJsseldelta nooit meer hetzelfde zijn.’ Vogeleiland draait om de opstandige puber Marianne die in al haar boosheid besluit samen met een rattenvanger een geheim leven op het onbewoonde Vogeleiland in het Ketelmeer te gaan leiden. Te midden van de zeearenden, kiekendieven en lisdodden leiden ze in een half-ondergrondse hut een deels zelfvoorzienend leven. Dat gaat goed, totdat Marianne zwanger blijkt en ze een baby krijgen.

Tweede maal

De schrijfster won de prijs al eens in 2009 voor haar spannende boek Daglicht. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke thrillerauteur die de belangrijkste thrillerprijs tweemaal wist te winnen. Met Vogeleiland versloeg ze de andere drie genomineerden: Thomas Olde Heuvelt met Orakel, Gerrit Barendrecht met De Russische connectie en Bas Haan met Lenoir.

De jury onder leiding van juryvoorzitter Martijn Bennis (directeur ANP) bestond verder uit Anne Terwisscha (NBD Biblion), Erik de Vries (freelance recensent VN Detective & Thrillergids), Monique de Heer (thrillerrecensent Trouw) en Jacqueline Lamper (Stoerste thrillerverkoopster van Nederland 2021).

Op de Avond van het Spannende boek werd tevens de Hebban Thrillerprijs uitgereikt aan Anya Niewierra voor haar boek De Camino. Deze door lezerscommunity Hebban.nl opgezette prijs is in drie edities uitgegroeid tot de belangrijkste lezersjuryprijs voor thrillers en is de enige prijs voor spannende boeken waarbij een lezerspubliek een grote rol speelt.

Onverwachte wendingen

Vierenhalve ster kreeg De Camino van Paola van de Velde, die in haar recensie schreef: ’Schrijfster Anya Niewierra, in het dagelijks leven algemeen directeur van de VVV Zuid-Limburg, won vorig jaar de Hebban Thrillerprijs voor haar bestseller Het bloemenmeisje, waarvan meer dan 20.000 exemplaren werden verkocht. Met deze opvolger overtreft de schrijfster opnieuw zichzelf. De Camino is nog spannender, dankzij de verschillende onverwachte wendingen, en nog gelaagder door de historische feiten die ze toevoegde. Want behalve een meeslepend en romantisch verhaal over een vrouw die wil begrijpen waarom haar geliefde plotseling uit het leven stapte, is dit ook een aangrijpend en soms huiveringwekkend verslag over wat er gebeurde tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië.

Lezerscommunity

Meer dan honderd leden van de Hebban lezerscommunity beoordeelden de longlist bestaande uit vijftien oorspronkelijk Nederlandstalige thrillers. Een tienkoppige jury van thrillerspecialisten, bestaande uit boekverkopers, bibliotheekmedewerkers en recensenten, las de vijf genomineerden en bepaalde de winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2022. Anya Niewierra won ook de eerste editie van de Hebban Thrillerprijs in 2020. De overige genomineerden naast Niewierra waren - wederom - Bas Haan met Lenoir, Dominique Biebau met Het mollenfeest, Marion Pauw met Vogeleiland en Eva Nagelkerke met De perfecte engel.

"’Met schijnbaar groot gemak neemt Bas Haan die horde’"

Bas Haan, die met zijn thrillerdebuut Lenoir voor verschillende prijzen was genomineerd, mocht de NBD Biblion Schaduwprijs mee naar huis nemen. Volgens de jury is zijn boek ’een volwassen, afgewogen boek, waarbij je geen moment het idee hebt dat je een debuut in handen hebt. Het geeft een rauw en realistisch inkijkje in grootstedelijk straatgeweld.’ Onze thrillerrecensent Bertjan ter Braak was eveneens zeer enthousiast over dit debuut, dat hij beloonde met vierenhalve ster (uit vijf). Hij merkte op: ’Bas Haan is geen onbekende in schrijversland, maar tot nu toe ging het dan steeds over onderzoeksjournalistiek, waarin hij tal van onderscheidingen kreeg voor verhalen over bijvoorbeeld de Schiedammer parkmoord, de Deventer moordzaak, de bonnetjesaffaire en patiënten van de spoedeisende hulp. Lenoir is zijn eerste schrede op het pad van de fictie, al zit in een thriller zit een andere spanningsboog dan in journalistiek werk. Met schijnbaar groot gemak neemt Haan die horde’

Haan ontving een cheque van € 1000 en een litho van ’De schaduw’ van Daan Jippes.

Zilveren Strop

Stichting Gouden Strop en Hebban.nl sloegen dit jaar voor de tweede keer de handen ineen om de Zilveren Strop te organiseren. Deze schrijfwedstrijd voor spannende verhalen was vorig jaar een groot succes en haalde ook dit jaar met maar liefst 121 inzendingen weer een prachtig aantal ingezonden verhalen. Het verhaal Onder de waterspiegel werd tot winnaar uitgeroepen en auteur Marjolein van der Gaag - tevens oud-collega van De Telegraaf - mocht de hoofdprijs van €500 in ontvangst nemen. De vijf beste verhalen worden gebundeld in een e-book dat exclusief bij Hebban gedownload kan worden.