’John Travolta sexy in piloten-uniform’

Travolta (64) en Preston (55) zijn in Cannes met de film Gotti. De acteur speelt de titelrol in dit drama over gangster John Gotti, die lange tijd aan het hoofd van de Gambino maffiafamilie. Zijn vrouw geeft gestalte aan Gotti’s echtgenote.

„Het voelt heel vertrouwd om met elkaar te werken”, vertelt Kelly Preston tijdens een interview in het chique Carlton Hotel aan de Croisette. „Niet alleen omdat John en ik al zolang samen zijn, maar ook omdat dit al de derde film is die we samen doen. We hebben elkaar zelfs voor het eerst ontmoet bij het maken van een film.”

Die eerst kennismaking was bij een screentest voor The experts uit 1987. „Ik zat daar op een stoel te wachten op mijn beurt en plotseling kwam John er aan lopen, met aan elke kant een hond: een zwarte labrador,en een golden retriever. Ik was diep meteen diep onder de indruk van wat hij uitstraalde. Van zijn enorme charisma. Van zijn zelfvertrouwen. Heel sexy. Alsof-ie in slow-motion op me afkwam. In mijn herinnering ging elke stap van hem ook gepaard met geluid: woosj, woosj, woosj.”

Preston was op dat moment nog getrouwd. Eerst werden zij en John Travolta naar eigen zeggen vrienden en hielp hij haar door de moeilijke periode van haar scheiding heen. Pas later kregen ze een relatie. Het stel trad in 1991 in het huwelijk en kreeg drie kinderen. De oudste daarvan, Jett Travolta, leed aan de ziekte van Kawasaki en overleed in 2009. „Dat de Gotti’s in de film ook een kind verliezen, was moeilijk om te spelen. Ik heb er maar niet teveel bij na proberen te denken”, vertelt Preston.

„Zeventwintig jaar zijn we al getrouwd”, zegt ze over haar relatie met Travolta. „En regelmatig word ik nog bevangen door datzelfde gevoel voor hem. Ik hou van ’m, maar vind hem ook echt leuk. Er is niemand die me zo aan het lachen kan maken als hij. En sexy? Ja, ook nog steeds, helemaal als John zijn piloten-uniform aan heeft”, zegt ze over haar man.

Travolta heeft als heel lang zijn brevet en vliegt naast zijn eigen toestel ook regelmatig vliegtuigen voor luchtvaatmaatschappij Qantas.

„Toch zijn er ook momenten dat ik John vraag of hij speciaal voor mij dat uniform even wil aantrekken”, bekent Kelly Preston. „Of vertel ik nu teveel?”