Kijkers steunen Kassa en Radar met petitie

De NPO is van plan om verder te snijden in het aantal uitzendingen van Radar (AvroTros) en de zendtijd van Kassa (BnnVara) te halveren. Beide programma’s zouden in 2022 op maandag hetzelfde tijdslot moeten delen en dan afwisselend worden uitgezonden: dus elk óm de week in plaats van wekelijks. Radar en Kassa onderstrepen in een reactie de grote maatschappelijke waarde van consumentenprogramma’s en noemen de NPO-plannen ‘onbegrijpelijk’.

De petitie, die is gestart door kijker Peter Kunnen, stelt dat Kassa en Radar een spilfunctie hebben tussen overheid, detailhandel en bezorgde kijkers en dat deze programma’s tussen de bevolking staan en kwetsbare burgers een stem geven. Ook wordt er op gewezen op dat Kassa en Radar in het verleden succesvol misstanden hebben aangetoond, die hebben geleid tot Kamervragen, kritische debatten en zelfs wetswijzigingen

Voorlopig streefdoel van Kunnens schrijven op Petitie24.nl is om zijn oproep aan de NPO honderdduizend keer te laten ondertekenen.