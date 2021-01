Carl Gustaf en Silvia moeten wachten op coronavaccin

Het Zweedse hof laat weten dat Carl Gustaf en Silvia gewoon op hun beurt moeten wachten. „We hebben een vaccinatiestrategie”, zegt de woordvoerder. „De koninklijke familie houdt zich daaraan.”

Er worden wel alvast protocollen uitgewerkt over hoe het koningspaar gevaccineerd gaat worden. Zo wordt gekeken waar dat het beste kan gebeuren. De hofarts is daar nauw bij betrokken. Volgens het hof zijn Carl Gustaf en Silvia blij dat Zweden is begonnen met de vaccinatie.

In zijn nieuwjaarstoespraak zei de koning al erg positief te zijn over de toekomst. „Er is licht aan het einde van de tunnel, er is een vaccin”, zei hij. „Over een paar maanden is er misschien al veel veranderd.”