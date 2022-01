Team prins Andrew wil niet reageren op besluit rechter

Volgens de 38-jarige Giuffre heeft Andrew haar in 2001 op 17-jarige leeftijd misbruikt. De Amerikaanse werd naar eigen zeggen als tiener naar het Verenigd Koninkrijk gebracht om seks te hebben met Andrew. Giuffre was toen in het gezelschap van de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein, die bevriend was met Andrew. Ze eist een financiële vergoeding van Andrew voor de emotionele schade die ze zou hebben opgelopen.

De advocaten van de prins hadden aangevoerd dat Giuffre geen zaak heeft omdat ze in 2009 een deal had gesloten met Epstein. Daarin staat dat ze een half miljoen dollar heeft gekregen en in ruil daarvoor geen klachten mag indienen tegen Epstein en zijn entourage. De rechter oordeelde woensdag echter dat die overeenkomst geen obstakel vormt en Giuffre haar zaak mag doorzetten.

Het Britse koningshuis liet al weten niet op het nieuws te reageren.