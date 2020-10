Film Isa Hoes op Amerikaans filmfestival

Chicago is het grootste en oudste jeugdfilmfestival van Noord-Amerika. Over het algemeen presteren Nederlandse films erg goed op het festival. In 2019 viel Kapsalon Romy driemaal in de prijzen. De film van regisseur Mischa Kamp was onlangs met vier Gouden Kalveren ook de grote winnaar bij de uitreiking van de 'Nederlandse Oscars'.

Engel vertelt over een verlegen 11-jarig meisje dat op een goede dag een magisch wensklokje vindt. De hoofdrollen worden gespeeld door Liz Vergeer, Isa Hoes en Barry Atsma. De Nederlandse familiefilm doet het goed in het buitenland. Zo is Engel al verkocht aan Duitsland, Italië, Frankrijk, Litouwen en Latijns-Amerika.

De boekverfilming draait in Nederland inmiddels al twaalf weken in de bioscopen en trok al meer dan 80.000 bezoekers. Engel is nog steeds te zien in vijftig zalen.