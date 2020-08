SBS6 omarmt houdbare Catherine Keyl

Catherine Keyl maakt vanmiddag haar opwachting bij de 5 Uur Show Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Catherine Keyl is komend tv-seizoen weer volop in beeld, en wel bij SBS6. Maandagavond zit ze naast presentatrice Brecht van Hulten tijdens de startaflevering van de nieuwe 5 Uur Show. Ook is ze een van de namen die in Dit vindt Nederland! stelling neemt, discussieert en in gesprek gaat over actuele gebeurtenissen in het land. Op 31 augustus is zij daar voor het eerst te zien.