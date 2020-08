De zomer van... Kim Feenstra

Met wie en waar Sterrenhotspot Mykonos is de keuze van Kim. Een echt feesteiland, al zal de zwangere Kim de drankjes laten staan. Samen met een goede vriendin, ’een fantastische vrouw aan mijn zijde’, geniet ze daar alsnog volop van de warme temperaturen en haalt ze daar in Griekenland bovendien nog wat ’Spanish vibes’ uit een zwierig zomerjurkje.

Wat doen ze daar zoal? „Dronken worden van het water’, dat was Kims plan, toen ze eind juli aankwam op het Griekse eiland. Met zon en strand en dus een gezellig maatje, heb je verder ook niet veel nodig. Af en toe een uitstapje, zoals naar buureiland Santorini. Bovendien voelt het model zich fantastisch in haar vel met haar babybuik, die ze dan ook vol trots veelvuldig toont. En ondertussen laat ze fans raden naar het geslacht van haar toekomstige kleine. Is haar opvallend roze badkleding daarbij een hint?

Bijkomen van? Van een uitputtende vlucht! En dan bedoelen we niet de vlucht naar de Griekse eilanden, maar die voor een team toprechercheurs. Niet dat Kim over de schreef is gegaan; ze heeft meegedaan aan het programma Hunted, waarvoor eind juni de opnamen waren. En als zwangere vrouw even de boel de boel laten, is natuurlijk sowieso al heerlijk. Zeker nadat het model sinds de vorige zomer weer veel modellenklussen heeft gedaan én met haar vriend een huis heeft gekocht dat ze geheel eco-proof lieten verbouwen.