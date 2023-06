Priscilla Presley over getroffen schikking: ’Elvis zou trots zijn’

„Het overlijden van mijn dochter was zowel verwoestend als hartverscheurend”, aldus Priscilla. „Elvis zou trots zijn en de wensen van hem en Lisa zijn het belangrijkste voor ons allemaal.”

Priscilla had een zaak aangespannen omdat ze de geldigheid van het testament van Lisa Marie in twijfel trok. Zij viel over een aanpassing in het testament waardoor niet zij, maar Lisa Marie’s kinderen beheerders van het trustfonds werden waarin de erfenis zou worden ondergebracht. Uiteindelijk is er een schikking getroffen, maar de details daarvan zijn niet bekendgemaakt.

Lisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley, overleed in januari op 54-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.