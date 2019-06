Korn brengt dertiende album uit

„Diep in onze aarde leeft een buitengewone kracht. Weinig mensen zijn op de hoogte van de grootte en het belang van deze plek, waar goed/slecht, duisternis/licht, gelukzaligheid/kwelling, verlies/gewin, en hoop/ wanhoop bestaan als een en hetzelfde, en aan ons trekken op elk moment van ons leven”, zegt zanger Jonathan Davis over het album. „In deze plek is een klein en wonderlijk domein, de enige plek waar we balans vinden tussen deze dynamische en tegengestelde krachten, waar de ziel een toevluchtsoord heeft. Welkom in... The Nothing.”

Het vorige album van de band, The Serenity of Suffering, kwam uit in 2016 en kreeg een Grammy Award-nominatie voor het nummer Rotting in Vain. Die prijs ging uiteindelijk naar het nummer Dystopia van Megadeth.