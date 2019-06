Deelnemers Dancing with the Stars bekend

Eerder werd al bekend dat het programma wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Tijl Beckand. Dancing with the Stars maakt een comeback: het programma was tussen 2005 en 2009 al op de buis te zien.

In Dancing with the Stars worden BN'ers gekoppeld aan een professionele danser of danseres. Samen trainen ze wekenlang om diverse dansstijlen als latin, ballroom en de wals onder de knie te krijgen.

Dancing with the Stars is vanaf 7 september te zien bij RTL 4.