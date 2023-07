BBC-boegbeeld op non-actief na betalen tiener voor expliciete foto’s

De Britse publieke omroep zag zich zondag gedwongen tot deze stap na berichtgeving van The Sun. De BBC laat weten alle beschuldigingen serieus te nemen en de zaak te onderzoeken. Het betrokken tv-gezicht is uit voorzorg van het scherm gehaald.

40.000 euro

Volgens The Sun betaalde de presentator telkens duizenden euro’s aan de destijds zeventienjarige jongen om hem seksueel expliciete foto’s te sturen. Uiteindelijk zou hij op die manier in drie jaar tijd meer dan 40.000 euro hebben ontvangen. Saillant detail: een flink deel van dat geld werd door de tiener gebruikt om drugs te kopen.

Volgens de omroep kwamen er in mei voor het eerst signalen over de kwestie en kwam er donderdag nieuwe informatie "van een andere aard" aan het licht. De BBC heeft naast een eigen onderzoek ook contact met de externe autoriteiten.

Gary Lineker

The Sun liet in het midden om welke presentator het gaat, behalve dat het iemand is met een miljoenenpubliek. Ook de BBC doet geen uitspraken over de identiteit van de man. Hierdoor voelt menig mannelijke presentator zich genoodzaakt uit zichzelf te reageren. Onder meer Gary Lineker, Jeremy Vine, Rylan Clark en Nicky Campbell lieten weten niets met de zaak te maken te hebben.

De Britse overheid eiste zondag ook opheldering over de kwestie. Minister van Cultuur Lucy Frazer gaat met BBC-topman Tim Davie om tafel om de onderste steen boven te krijgen.