Songfestival-podcast ‘Songfestival statement van Nederland schiet te kort’

Geen 41 maar 40 landen zullen dit jaar meedoen aan het Eurovisiesongfestival. Rusland is dit jaar niet welkom in Turijn, nadat een aantal deelnemende landen hadden opgeroepen tot uitsluiting na de inval in Oekraïne. Wat voor gevolgen gaat deze keuze hebben voor het liedjesfestijn? Kan het Songfestival nog los gezien worden van de problematiek in de wereld? Of is de vermenging van politiek en Eurovision juist een goede ontwikkeling? Dat bespreken Richard van de Crommert en Katja Zwart in een nieuwe aflevering van de podcast Songfestivalkoorts.