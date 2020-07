Na vijf jaar: de verzoening van André en Roxeanne!

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar afgelopen week hebben Roxeanne en André Hazes zich na vijf jaar weer verzoend. Ⓒ Ferry de Kok

VIJF JAAR LANG hadden ze geen contact en ontliepen ze elkaar zelfs achter de schermen van meezingspektakel HOLLAND ZINGT HAZES. Maar sinds deze week is het weer goed tussen ANDRÉ en zijn zus ROXEANNE. Geëmotioneerd sloten ze elkaar in de armen en de grote verzoening was een feit. Hoe die tot stand kwam en welke rol MONIQUE daar weer in speelde, vertellen zij samen, EXCLUSIEF, aan PRIVÉ…