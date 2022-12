Premium Het beste van De Telegraaf

Mysterie opgehelderd rondom vriendinnenvete in Netflix-serie Firefly lane: hoe brak de band tussen deze hartsvriendinnen?

Katherine Heigl (l.) als Tully met haar toen nog hartsvriendin Kate (Sarah Chalke) in Firefly lane. Ⓒ Foto NETFLIX

„Ik wil je nooit meer zien.” Met die woorden lijkt er een einde te komen aan de decennialange vriendschap tussen Tallulah ’Tully’ Hart en Kate Mularkey in de serie Firefly lane. Wordt in het nieuwe seizoen duidelijk wat er is voorgevallen om hun kameraadschap zo te ontwrichten?