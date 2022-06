Vandaag Inside mag niet meedoen aan Televizier-Ring: ’Ze zijn gewoon bang dat we weer winnen’

„Vandaag Inside kan niet kan meedoen aan de Gouden Televizier-Ring verkiezing, omdat het format te veel lijkt op Voetbal International, wat al eerder de Gouden Televizier-Ring in ontvangst heeft genomen”, heeft de organisatie van de Gouden Televizier-Ring laten weten aan Vandaag Inside.

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zijn het niet eens met deze keuze. „Het is een nieuwe show”, werpt Genee woensdag in de uitzending tegen. „Het is belachelijk. Het is een ander programma met andere onderwerpen, en het is dagelijks”, zegt Derksen. „Zij zijn gewoon bang dat we weer winnen”, voegt hij later nog toe.

De organisatie van de Gouden Televizier-Ring was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar .

Vandaag Inside kwam voort uit meerdere andere varianten waarin Genee, Derksen en Rene van der Gijp de afgelopen jaren voetbal en andere zaken bespraken. Het programma wordt sinds begin dit jaar elke werkdag uitgezonden op SBS6.