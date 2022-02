Thysia Huisman reageert op dood Jean-Luc Brunel: ’Boos’

Daar laat ze weten ’geschokt, boos, teleurgesteld en sprakeloos te zijn. „Gedachten cirkelen door mijn hoofd: was dit echt zelfmoord? Of werd hij vermoord? Brunel was niet een man die zichzelf zou ombrengen. Hij was ervan overtuigd dat hij snel de gevangenis kon verlaten. Is het niet vreemd?”

Ze voegt eraan toe dat ze zich ’persoonlijk’ erg teleurgesteld voelt. „Ik heb jarenlang gevochten en ik stelde me voor dat ik het kon afsluiten als Brunel terecht zou staan. Dit is een compleet ander eind zonder echte rechtvaardigheid voor de slachtoffers.”

Veel volgers wensen haar sterkte, waaronder Daphne Deckers. „Voor de slachtoffers blijkt gerechtigheid moeilijk te verkrijgen. Veel sterkte met je teleurstelling én de vragen waar je mee blijft zitten.”

’Drankje’

Thysia Huisman schrijft in haar boek Close Up hoe ze op haar achttiende vol verwachting voor haar modellencarrière afreisde naar Parijs, maar na zijn eerste ontmoeting met hem in een ’diepe, zwarte nachtmerrie’ belandde. „Ik deed alle moeite om hem van me af te houden, maar kwam een week na mijn entree in de Franse modellenwereld toch tussen de lakens van zijn bed terecht. Gewiekst als hij was, had hij iets in een drankje gedaan, dat hij naar eigen zeggen ’speciaal voor mij’ had gemaakt. En zo was ik, zonder me te kunnen verweren, zijn slachtoffer geworden.”

Eerder schreef ze over de arrestatie van Brunel eind 2020 dat het ’de dag’ is waarvan ze ’heeft gedroomd’. „Het beste kerstcadeau ooit.” Ze vertelde dat ze hem wilde ontmoeten als hij voor de rechter moest verschijnen. „Hij zal zich herinneren wie ik ben!”