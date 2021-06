Jochem Myjer giert om studenten die afwassen met borstel voor chemisch toilet

Zo schrijft hij na ’lang getwijfeld’ te hebben hoe hij zag dat een groep luidruchtige studenten het bordje niet begreep bij een plek waar mensen met een caravan of camper hun chemisch toilet kunnen legen. „Dat kraantje is bedoeld om het toilet nog even grondig schoon te spoelen van binnen. Jullie hebben mij geleerd dat je kennelijk op deze plek ook de tanden kan poetsen en de mond kan spoelen. Het bordje erboven is wellicht ook wat klein.”

De studenten hadden een ’net accent’ waaruit de cabaretier de conclusie trekt dat zij geen ervaren kampeerders waren. „Dus ik neem het jullie niet kwalijk. Oja, en die afwasborstel aan de zijkant is bedoeld om in noodgevallen de buitenkant van het toilet te reinigen. Maar jullie bewezen dat je er ook de bordjes van het ontbijt mee kan afwassen.”

Jochem kon hartelijk lachen om deze ’nieuwe kijk op kamperen’ en ook Bas Smit, Daphne Deckers en Anna Drijver moeten bij het lezen van het zijn post op Instagram grinniken.