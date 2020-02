Nieuwe Batman Robert Pattinson: ’Faalangst grote drijfveer’

Robert Pattinson zet na de honkslagen uit zijn jeugd nu in op het meppen van homeruns. Ⓒ Foto AFP

Door rollen in de Harry Potter-films en de Twilight-saga verwierf Robert Pattinson de status van tieneridool. Maar met Cosmopolis, Life en High life maakte de 33-jarige acteur enkele verrassende (filmhuis-)keuzes. Opmerkelijk zijn ook zijn volgende projecten. Niet alleen wordt de geboren Londenaar de nieuwe Batman, vanaf donderdag schittert hij in het inktzwarte psychodrama The lighthouse. „Er was frictie op de set.”