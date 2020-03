Ook Gordon sluit horecazaken om coronavirus

In het filmpje laat Gordon de lege straten in Amsterdam zien. „Het is leeg in Amsterdam, een stad die normaal gesproken zo ’vibrant’ is en zo vol met leven”, mijmert hij, om vervolgens aan te kondigen dat hij zijn zaken voorlopig op slot gooit.

„We doen wat de overheid ons opdraagt: gewoon thuisblijven en zo min mogelijk contact met mensen”, gaat Gordon verder. „Het is heel hard om dit als ondernemer te doen en ik wens mijn collega’s ook heel veel sterkte de komende tijd.”

Dankbaarheid

In het onderschrift schrijft Gordon ook dat hij hoopt dat iedereen „de rust en kalmte kan bewaren en niet als een idioot gaat hamsteren.” „We zijn een welvarend land met genoeg voorraden dus gun elkaar die ruimte om ook een ander boodschappen te laten doen. Mijn grote dankbaarheid gaat uit naar al die mensen in de zorg die opengesteld staan en er koste wat het kost moeten staan!”

Bekijk ook: Robert ten Brink sluit deuren Amsterdams café

Ieder zondag kondigde Gordons voormalige RTL-collega Robert ten Brink al aan dat hij zijn café in Amsterdam sluit vanwege het coronavirus.