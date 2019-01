Nieuwe liefde voor bedrogen Sandra Masmeijer

In België vond Sandra Masmeijer nieuw liefdesgeluk. Ⓒ foto gwenny eisma

Ze bleef met haar dochters jarenlang achter haar FRANK MASMEIJER staan en – tegen beter weten in – geloven in zijn onschuld in de beruchte cokesmokkelzaak. Maar toen manlief, ondanks zijn veroordeling, slim buiten het bereik van de Belgische justitie bleef en zijn vrijheid gebruikte om vreemd te gaan was voor SANDRA de maat vol.