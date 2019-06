Armin van Buuren scoort eerste nummer 1-hit Top 40

Vanwege deze mijlpaal werd Armin op Schiphol door Qmusic-dj Stephan Bouwman met het nieuws verrast. Ook Davina, Marco en componist John Ewbank kregen een bezoekje van Stephan.

Armins hoogste notering in de Top 40 was hiervoor een derde plek. Die wist hij in 2013 te behalen met This Is What It Feels Like. Voor Marco is het de vijftiende keer dat hij de hitlijst aanvoert, Davina scoorde al één nummer 1-hit met Duurt te lang.

Het succes van Hoe het danst heeft gevolgen voor Duncan Laurence. De songfestivalwinnaar was vier weken heer en meester in de Top 40 maar moet nu de koppositie afstaan. Zijn nummer Arcade zakt naar de tweede plaats.