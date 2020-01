Wendy van Dijk stopt met magazine

Volgens RTL Boulevard is het hommeles achter de schermen van Wendy’s blad. Het is namelijk niet meer mogelijk om online nieuwe abonnementen af te sluiten, omdat alle linkjes doodlopen.

Via haar management bevestigt Wendy dinsdag te stoppen met de reguliere uitgaves van haar magazine. De presentatrice wil zich focussen op online en zal op papier alleen nog zo nu en dan specials uitgeven. Hoeveel specials per jaar zullen verschijnen, is niet bekend.