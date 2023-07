Trouwambtenaar Dirk Zeelenberg ziet ringen wegvliegen in ballon

„Het huwelijk voltrok zich aan het eind van de middag en middenin de ceremonie ontstond er opeens consternatie. Kinderen begonnen te huilen, want wat bleek? De ballon waarin de ringen zaten was weggevlogen”, vertelt Zeelenberg. „Ik heb de ceremonie maar even stilgelegd, iets wat ik in negen jaar trouwambtenaarschap vrijwel nooit heb hoeven doen.”

Toen de gemoederen weer wat bedaard waren werd het huwelijk, dat plaatsvond in kasteel Tongelaar in de Noord-Brabantse plaats Mill, alsnog voltrokken. Via sociale media riep Zeelenberg daarna op om hem een berichtje te sturen als iemand de ballon met daarin de ringen aantreft. Het gaat om in totaal drie ringen, twee gouden en een zilver-roze meisjesring. „Voor een vinder zijn ze niet bruikbaar want ze zijn gegraveerd”, zegt Zeelenberg. „Ik hoop dat ze gauw worden gevonden.”

In zijn bijna tienjarige loopbaan als trouwambtenaar zijn wegvliegende ringen niet eerder voorgekomen. Al zorgen de ringen wel vaker voor commotie, zegt Zeelenberg. „Er was eens een klein jongetje dat de ringen in een strandtent naar voren kwam brengen en ze tussen de planken in de vloer liet vallen. En er was eens een hond die met de ringen om zijn nek in het bos verdween. Mijn tip: houd trouwringen maar gewoon bij je in een doosje, dat is toch het veiligst”, lacht hij.