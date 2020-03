Ook theaters op Broadway gaan dicht

„Onze topprioriteit is en blijf de gezondheid en het welzijn van theaterbezoekers op Broadway en de duizenden mensen die dagelijks in de theaterindustrie werken, waaronder acteurs, muzikanten, toneelknechten en bodes”, vertelt de voorzitter van de bond van Broadwaytheaters aan People. „Zodra de podia weer verlicht zijn, verwelkomen we onze bezoekers weer met open armen.”

De musical Six zou donderdag in première gaan, het toneelstuk Play Suite met Sarah Jessica Parker en haar man Matthew Broderick zou vrijdagavond beginnen. Het is voor het eerst sinds de vakbondsstaking in 2017 dat de theaters voor een lange periode dicht zijn. Die staking duurde 19 dagen. Na de aanslagen op 9/11 hielden de theaters op Broadway de deuren twee dagen besloten.

Komiek Jerry Seinfeld had eerder op donderdag al besloten om zijn shows voor komende weekend in het Beacon Theatre in New York uit te stellen. „Laten we het een ander keertje doen als we kunnen ontspannen en er veel meer van kunnen genieten”, schreef Seinfeld op Instagram. Over zijn komende shows die staan gepland in onder meer Las Vegas en Atlantic City in New Jersey heeft Seinfeld zich nog niet uitgelaten.