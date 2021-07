Opnames tweede reeks Bridgerton stilgelegd vanwege corona

De opnames waren juist afgelopen vrijdag weer begonnen nadat er eerder deze week ook al iemand corona bleek te hebben.

Het eerste seizoen van Bridgerton, met daarin Phoebe Dynevor en Regé-Jean Page in de hoofdrol, verscheen eind vorig jaar en was een groot succes voor Netflix. Wereldwijd keken er in de eerste 28 dagen nadat de serie was uitgekomen 82 miljoen huishoudens naar, het hoogste aantal in een dergelijk tijdsbestek ooit.

Hoewel de opnames van de tweede reeks nog moesten beginnen werd dit voorjaar ook al een derde en vierde seizoen van het kostuumdrama aangekondigd.

Bridgerton is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn en speelt zich af in de negentiende eeuw. Het verhaal gaat over Daphne Bridgerton uit een voorstaande familie, die wordt voorgesteld aan potentiële huwelijkskandidaten.