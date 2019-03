Tom Ford woest op Amal Clooney

Ford was uiteraard niet blij met haar beslissing, maar reageerde hoffelijk. Wel vroeg hij de mensenrechten-advocate om de jurk dan helemaal niet meer te dragen, zodat een andere A-ster een keer in de jurk kan schitteren. Ook Vogue drong hierop aan bij Amal, maar die had andere plannen. Waar ze op de rode loper te zien was in de creatie van Quinn, besloot ze de jurk van Ford aan te trekken naar de afterparty, waardoor hij hiermee veel minder publiciteit genereerde dan zijn collega-ontwerper. Zowel Ford als het team van Vogue waren woest op de vrouw van George, zeker omdat zij die maand hun covermodel was en er bepaalde afspraken waren gemaakt.

Zowel de woordvoerders van Tom Ford als Vogue wilden niet reageren op een verzoek van Page Six, waar de teams van Amal en ontwerper Quinn überhaupt niets van zich lieten horen na een telefoontje.