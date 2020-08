Doutzen Kroes te zien in vervolgfilm Wonder Woman

In Wonder Woman 1984 speelt Gal Gadot weer de hoofdrol en Patty Jenkins tekent opnieuw voor de regie. De film speelt zich zo'n zeven decennia na de gebeurtenissen uit de vorige film af. De precieze bioscooprelease is nog niet bekendgemaakt.

Wonder Woman brak na zijn verschijning in juni 2017 verschillende records in de Amerikaanse bioscopen. Wereldwijd bracht Wonder Woman meer dan 800 miljoen dollar in het laatje.