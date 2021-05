Filmster Steven Seagal sluit zich aan bij Kremlin-partij

De beweging deelde zaterdag een video waarop te zien is hoe Seagal zijn ledenpas ontvangt. Sinds 2016 is de Amerikaanse acteur, bekend uit cultfilms als Hard to Kill en Above the Law, inwoner van Rusland.

A Just Russia - Patriots - For Truth wil zich in september verkiesbaar stellen tijdens de Russische verkiezingen. De partij werd eerder dit jaar gevormd door drie linkse partijen die zich samenvoegden.