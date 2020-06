Linda de Mol over vervangster Chantal Janzen: ’Pijnlijk’

Het zit Linda nog steeds niet lekker, laat ze doorschemeren, gevraagd naar een reactie op het nieuws dat Chantal Janzen de show gaat presenteren. „Ja, daar vind ik een heleboel van, maar ik wil er niets over zeggen. Het is pijnlijk en het enige wat ik kan zeggen, is dat als de situatie omgekeerd was geweest ik dat niet gedaan had. Maar formeel mag het door een uitspraak van de rechter, dus dan moet je je erbij neerleggen.”

Toch relativeert de presentatrice het ook weer. „ Zeker in de huidige tijd zijn er ergere dingen waar mensen zich druk over maken, dus ik ga het een plek geven.”