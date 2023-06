Netflix komt met docu over Jake Paul: ’Verhaal nog nooit verteld’

De documentaire verschijnt 1 augustus op het streamingplatform en heet, zo lijkt uit het bericht van Jake Paul, Untold.

„Mijn leven wordt al sinds mijn 16e getoond, maar mijn verhaal is nog nooit verteld. #UntoldNetflix”, schrijft hij.

„Niet te stoppen”, reageert Leerdam op het bericht. Leerdam heeft sinds dit jaar een relatie met de Amerikaanse YouTuber. Of ook zij in de documentaire te zien is, is nog niet duidelijk.