Auteur schrijft autobiografische roman Bart Chabot: ’Voor mijn deur stond ’fan’ met pistool’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Bart Chabot: „Ik probeer zo egoloos mogelijk door het leven te gaan.” Ⓒ MARK UYL

Met hetzelfde gemak was Bart Chabot scherpschutter geworden, zo verklapt hij in zijn nieuwe autobiografische roman Engelenhaar, die komende week verschijnt. Zijn luitenant bij de Koninklijke Luchtmacht, waar de schrijver zijn diensttijd vervulde, zag het wel zitten met hem. „Je lijkt een dertien-in-een-dozijn druktemakertje, maar als het erop aankomt, ben je een ijskoude, zei hij. Dat ik scheel ben, was geen bezwaar. Want als je schiet, knijp je een oog dicht.”