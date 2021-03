Inbreker Kim Kardashian claimt echtgenoot te zijn

Entertainment

Kim-Lian van der Meij opgenomen in Zweeds ziekenhuis

Kim-Lian van der Meij is afgelopen zaterdag in Zweden opgenomen in het ziekenhuis. De presentatrice kampt met een nierbekkenontsteking, zo laat ze weten op Instagram. „Erg pijnlijk en vervelend, maar er wordt goed voor me gezorgd.”