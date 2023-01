Foo Fighters kondigen eerste show aan sinds dood Hawkins

Hawkins stierf in maart onverwacht op 50-jarige leeftijd. Daarop annuleerde de band de resterende optredens, waaronder een show op Boston Calling. Afgezien van een aantal benefietconcerten die in september ter ere van Hawkins werden georganiseerd, kwamen de Foo Fighters niet in actie.

De Amerikaanse groep bevestigde recent door te gaan, maar gaf toen wel aan dat het „anders” wordt zonder Hawkins. Wie Hawkins als drummer zal vervangen, is nog niet bekend. Bij een van de concerten in september nam Hawkins’ zoon Shane plaats achter de drums, voor het nummer My Hero.