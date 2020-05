Nicht prins Andrew: Ghislaine Maxwell schepte op over pooierwerk

Het is Christina Oxenberg die een boekje opendoet tegen de krant. Volgens haar was vermeende hoerenmadam Ghislaine Maxwell er trots op om voor misbruikmiljardair Jefrrey Epstein te werken. Ze zou tegen Oxenberg gezegd hebben: „Ik zoek uit wat Jeffrey’s type is en breng ze ’thuis’.”

Oxenberg, naast familie van prins Andrew ook een socialite en acteur, zou in contact met Maxwell zijn gekomen op een feestje in 1990, nadat zij zelf al eens was uitgenodigd in Epsteins woning in New York. In 1997 benaderde Maxwell haar om haar memoires op te schrijven.

Volgens de auteur was Maxwell niet aan het daten met Epstein in de jaren negentig, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt. Wel zou ze graag met de miljardair willen trouwen, zodat ze kon bewijzen dat ze ’meer was dan een werknemer’. Ze deed aan de lijn om aantrekkelijk voor hem te blijven, maar volgens Oxenberg was ze sowieso niet zijn type en gaf hij destijds de voorkeur aan een voormalig blonde Miss Zweden. Toch zou hij het werk van Maxwell schijbaar wel waarderen, getuige Maxwells bewering tegen Oxenberg: „Hij houdt me bij zich, omdat ik geen fouten maak.”

In de documentaire Who Killed Jeffrey Epstein? die maandagavond op de streamingsdienst van Investigation Discovery wordt uitgezonden, is Oxenberg ook te zien. Zij werkte in de jaren negentig een tijd in een kantoor van Epstein en kreeg naar eigen zeggen veel mee van de dynamiek tussen Epstein en Maxwell.